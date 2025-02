Bilancio fase due, M5s lancia l’appello: “Massima responsabilità di tutte le forze politiche”

Gela. La fase due, quella decisiva per il bilancio stabilmente riequilibrato, va monitorata con molta attenzione, attraverso la massima responsabilità istituzionale, sia da parte della maggioranza sia dal lato dell’opposizione. I pentastellati del Movimento cinquestelle, attraverso il gruppo consiliare, valutano favorevolmente la pubblicazione della norma “sblocca royalties” in gazzetta ufficiale, come abbiamo riferito questa mattina. “Accogliamo con grande entusiasmo e concreta speranza la pubblicazione in gurs dello strumento finanziario regionale “sblocca royalties”, misura necessaria e fondamentale per il risanamento ambientale e per quello finanziario della città, voluta fortemente dal nostro sindaco Di Stefano e dal nostro deputato regionale Nuccio Di Paola, strumento che permetterà alla nostra città di uscire dal dissesto finanziario. Adesso comincia la vera sfida – dice Castellana – e la più importante azione politica della nostra amministrazione e di tutto il consiglio comunale per arrivare al riequilibrio finanziario, per ridare finalmente dignità alla nostra comunità in termini di servizi e di efficienza”.