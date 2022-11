Bilancio, il dirigente Depetro lascia: ha presentato le dimissioni

Gela. L’impasse sembra sbloccarsi, con sviluppi che fino ad inizio settimana non erano per nulla preventivabili. Nelle ultime ore, il dirigente al bilancio Alberto Depetro ha formalizzato le dimissioni. Ieri, era già chiaro che l’intenzione del responsabile del settore bilancio fosse quella di non continuare. Le distanze sono diventate sempre più nette sia a seguito del parere negativo al bilancio di previsione, rilasciato dai revisori, sia rispetto a correttivi che lo stesso dirigente non ha ritenuto di adottare. Neanche l’intervento di un esperto esterno contattato dal sindaco Lucio Greco ha sortito effetti. L’avvocato, infatti, in questi giorni ha avuto spesso un dialogo sul tema bilancio con Massimo Giaconia, già consulente in materia della Regione. Le discrepanze tra le valutazioni di Depetro e quelle dei revisori non sono state sanate. Il dirigente, che per dieci anni ha guidato gli uffici finanziari del municipio, a questo punto dovrebbe lasciare definitivamente. Ha sempre ribadito che il bilancio definito dagli uffici abbia tutti i crismi per l’approvazione. Il settore, al momento, è stato affidato al dirigente supplente.