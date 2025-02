Bilancio, lavori e viabilità, Morgana e M5s fanno il punto: “Cantieri nuova tangenziale a fine maggio”

Gela. La via, politica e amministrativa, per i pentastellati è tracciata da diverso tempo. Gli esponenti M5s, con in testa il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, stanno con il sindaco Di Stefano, che hanno fortemente voluto come vertice del “modello Gela”. La pubblicazione della norma “sblocca royalties” in gazzetta ufficiale dovrà consentire di arrivare prima possibile al bilancio. Una verifica complessiva, in giornata, i pentastellati l’hanno fatta nel corso di una riunione che ha messo insieme il gruppo consiliare e l’assessore M5s Simone Morgana. “Abbiamo avuto modo di esporre una serie di aggiornamenti sull’attività in corso – dice proprio Morgana – rispetto ai settori che porto avanti vogliamo sicuramente finalizzare l’avviso pubblico per il trasporto urbano e continuare gli interventi di moderazione del traffico. Del resto, sotto quest’ultimo profilo, sono tante le segnalazioni che ci arrivano. Gli ultimi gravi incidenti sono una prova di ciò che si sta verificando. La velocità di auto e mezzi è fin troppo sostenuta. A breve, finalizzeremo l’iter del piano urbano del traffico e del piano parcheggi, con la trasmissione al consiglio comunale. Vogliamo insistere per la riattivazione della tratta ferroviaria Gela-Catania. Come abbiamo comunicato, stiamo inoltre rafforzando i controlli nelle aree Ztl. Sono tutti aspetti essenziali per un modello di viabilità che sia diverso da quello attuale e molto più razionale, a garanzia dei cittadini”. E’ evidente che il gruppo del Movimento cinquestelle, così come gli altri pezzi della maggioranza del sindaco Di Stefano, attende il rush finale per il bilancio stabilmente riequilibrato. “L’approvazione consentirebbe gradualmente di rimettere in moto tutti i settori, compresi quelli che riguardano le mie deleghe”, precisa l’assessore.