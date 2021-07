“Bilancio può arrivare in aula ad agosto”, da domani in consiglio Dup e partecipate

Gela. La prima settimana di agosto potrebbe essere quella utile per far arrivare in aula consiliare il bilancio di previsione 2021, chiuso dall’assessore centrista Danilo Giordano e dai tecnici del settore. Il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito ha già inserito all’ordine del giorno della prossima seduta, fissata per domani sera, sia il documento unico di programmazione che la ricognizione delle partecipate e più di venti debiti. Il Dup e la ricognizione delle partecipate sono atti propedeutici. Il piano delle alienazioni e quello triennale delle opere pubbliche, oltre allo stesso bilancio di previsione, sono invece sul tavolo della commissione, presieduta da Pierpaolo Grisanti. “Spero di poter calendarizzare il dibattito sul bilancio entro la prima settimana di agosto – dice Sammito – sono in contatto con i consiglieri della commissione, che devono rilasciare i pareri, ma ritengo che si possa arrivare in aula, appunto entro la prima settimana di agosto”. Il bilancio di previsione potrebbe essere un giro di boa politico, decisivo. Il sindaco Lucio Greco e soprattutto la sua maggioranza hanno messo da parte, almeno per ora, ogni ipotesi di azzeramento in giunta, per non alterare eccessivamente equilibri politici, che potrebbero rivelarsi molto importanti, anche per il voto sul bilancio.