Bilancio, revisori in commissione: audizione sui contenuti del parere negativo

Gela. L’attesa è soprattutto per le controdeduzioni richieste al dirigente Alberto Depetro, che dovrà fornire i correttivi al bilancio di previsione, sul quale invece i revisori dei conti hanno espresso un severo parere negativo, riportando una serie di pesanti criticità. Il dirigente sta lavorando sulle eventuali misure attuabili, per cercare di invertire la rotta e far arrivare all’assise civica un bilancio con i necessari aggiustamenti, che quindi possa essere valutato dai consiglieri. Allo stato, il rischio è che lo strumento finanziario non riesca neanche a giungere sui banchi del civico consesso, qualora il parere negativo rimanesse tale. I consiglieri della commissione bilancio, presieduta dall’esponente di Fratelli d’Italia Pierpaolo Grisanti, giovedì hanno in programma un’audizione con il collegio dei revisori. L’intenzione è di avere riscontri precisi sulle criticità individuate nell’analisi dello strumento finanziario. Anche la commissione consiliare dovrà rilasciare un proprio parere (politico e non vincolante) al bilancio di previsione, prima che possa pervenire in aula consiliare.