Bilancio, sanità e Fua, prosegue dialogo tra i capigruppo di maggioranza: domani cabina su progetti

Gela. Bilancio, sanità e progetti per i programmi di finanziamento, sono in questa fase le vere direttrici, politiche e amministrative, della maggioranza del sindaco Di Stefano e dello stesso primo cittadino. Il bilancio stabilmente riequilibrato, ancor di più a seguito della pubblicazione della norma “sblocca royalties”, è un’impellenza assoluta. Le attività sono in corso per arrivare a una prima bozza. Lunedì prossimo, l’aula si riunisce per il monotematico che porterà a Palazzo di Città il management Asp. C’è necessità di una scossa per rafforzare l’attuale sistema sanitario cittadino, attraverso l’ospedale “Vittorio Emanuele” e gli altri servizi territoriali. La prospettiva del nuovo nosocomio, da garantire con fondi Fsc, va seguita con attenzione, così è stato riferito oggi durante la visita in Comune del deputato regionale dem Giovanni Burtone, componente della commissione sanità all’Ars. Neanche il treno dei finanziamenti può finire su un binario morto. I cantieri di “Qualità abitare”, seppur con slittamenti rispetto alle previsioni, iniziano a partire. L’Unione dei Comuni per l’area urbana funzionale (Fua) può dare altre importanti risorse ma va messa a regime, attraverso i progetti da presentare. In serata, i capigruppo di maggioranza, il civico Giovanni Giudice, il dem Gaetano Orlando e il pentastellato Francesco Castellana, hanno avuto un incontro informale, che si riallaccia alla volontà di rendere strutturale il dialogo interno alla coalizione del sindaco. I punti programmatici rimangono basi essenziali e la maggioranza vuole presentarsi compatta al monotematico di lunedì e seguire inoltre una scia unica rispetto ai progetti dell’Unione dei Comuni. I capigruppo fanno da traino, così da sviluppare i temi che devono trovare piena unanimità tra i pezzi dell’alleanza del sindaco.