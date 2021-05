Bilancio, tempi più lunghi? Su atti finanziari Giordano sarà sentito dalla commissione

Gela. L’ipotesi di avere il bilancio di previsione 2021 a fine aprile è ormai venuta meno e non sono ancora chiari i tempi neanche per altri strumenti finanziari, come il consuntivo 2020. Inizialmente, sembrava che i tecnici del settore e l’assessore centrista Danilo Giordano potessero anticipare notevolmente, con il bilancio di previsione in consiglio comunale, addirittura prima dell’estate. Anche in commissione si attendono riscontri dagli uffici, per valutare la tempistica e avviare lo studio degli atti, prima della trasmissione del parere. Oltre al bilancio 2021, si attendono il consuntivo 2020 e il piano triennale delle opere pubbliche, mentre quello delle alienazioni è già stato votato in giunta. I componenti della commissione consiliare bilancio, all’inizio della prossima settimana, probabilmente incontreranno l’assessore Giordano, per avere una “mappa” dettagliata delle prossime tappe, anche perché il bilancio di previsione sarà comunque un atto molto delicato, anche per gli equilibri interni della maggioranza del sindaco Lucio Greco, nuovamente messi a dura prova da una costante tensione.