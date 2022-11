Bilancio, ufficiali dimissioni Depetro: Greco e giunta valutano, ipotesi del segretario Patti

Gela. Le dimissioni, ormai ufficiali, del dirigente al bilancio Alberto Depetro sono una tegola in più caduta sull’amministrazione comunale, che ormai senza il punto di riferimento degli uffici finanziari cerca di arrivare ad un “compromesso” che consenta correttivi all’atto che dovrebbe giungere in consiglio comunale. Anche ieri, il sindaco Lucio Greco e gli assessori hanno avuto un confronto sul tema, in presenza del segretario generale Loredana Patti. Greco pare abbia avuto contatti con uno dei dirigenti in lizza per un eventuale incarico a scavalco. Attualmente, il settore va avanti con il dirigente supplente Simonetta Guzzardi. Tra gli esponenti di maggioranza e in giunta, c’è chi ha proposto una nomina in favore del segretario generale Patti, che in questo periodo ha avuto modo di rapportarsi con uno degli esperti contattato dal sindaco, Massimo Giaconia (già consulente per conto della Regione). Secondo alcuni pro-Greco, un incarico ad interim al segretario generale, per condurre il settore bilancio, sarebbe una garanzia maggiore anche per l’assise civica. Il bilancio di previsione è ancora gravato dal parere negativo dei revisori e negli scorsi giorni c’è stato lo strappo definitivo con Depetro, che ha deciso di lasciare seppur certo dell’assoluta solidità dei conti dell’ente e del documento finanziario.