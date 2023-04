Bilancio, ulteriore proroga dell’interim al segretario Ferro: si stringe per nuovo dirigente

Gela. Gli uffici del settore comunale bilancio, ormai da tempo, sono sotto forte pressione. Gli atti finanziari e i correttivi si stanno dimostrando solchi amministrativamente assai profondi. Dopo l’addio dello scorso anno dell’ex dirigente Alberto Depetro, che ne ha retto le sorti per quasi un decennio, il settore è rimasto senza una vera guida e in più occasioni è stato sottolineato. Si è proceduto solo attraverso incarichi ad interim e nelle scorse ore il sindaco Lucio Greco ha messo la firma su un’ulteriore proroga al segretario generale Carolina Ferro. Un altro mese per cercare di chiudere la pratica degli atti finanziari e dei correttivi. In giornata, però, la giunta, tra le altre cose, è stata impegnata a definire la convenzione con il Comune di Caltagirone, che dovrebbe permettere di avere a scavalco il dirigente dell’ente calatino, Pino Erba. L’amministrazione di provenienza ha dato il via libera e adesso tocca alla giunta ratificare l’intesa. Erba dovrebbe insediarsi in municipio almeno per i prossimi mesi. Il sindaco Lucio Greco e gli assessori ci avevano già provato con un dirigente individuato nel Comune di Enna. Al termine di una disamina complessiva della situazione finanziaria del municipio, la dottoressa Amato ha deciso di non accettare un incarico che prevedeva un’attività in municipio protratta solo per due ore a settimana.