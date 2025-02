Bilancio, verifica in municipio dopo lo “sblocca royalties”: “Bozza entro il 17 febbraio”

Gela. La pubblicazione in gazzetta ufficiale della norma “sblocca royalties” ha fatto partire una fase avanzata nelle attività preliminari al bilancio stabilmente riequilibrato. Anche prima dell’ufficialità, il sindaco Terenziano Di Stefano, che ha la delega in materia, ha avuto diverse riunioni tecniche, in presenza del dirigente del settore finanziario Maria Concetta Bonfirraro e dei funzionari che seguono un iter sicuramente molto complesso. Lo “sblocca royalties” permette di chiudere il cerchio con l’uso dei fondi versati dalle società del comparto estrattivo. Seppur provvisoriamente, potranno essere destinati alla quadratura dello strumento finanziario, essenziale nel percorso per uscire dal dissesto. Questa mattina, in municipio, il sindaco ha nuovamente messo insieme il dirigente, i tecnici, i revisori, i componenti della commissione straordinaria di liquidazione e il segretario generale Curaba. Sono in corso ulteriori verifiche, a partire da quelle sui riaccertamenti. Il passaggio significativo dovrebbe materializzarsi entro il 17 febbraio. Per quella data, Di Stefano attende una prima bozza dell’ipotesi di bilancio. Si passerà successivamente agli approfondimenti affidati al collegio dei revisori. Lo strumento finanziario dovrà arrivare in aula consiliare per l’approvazione. Il sindaco vorrebbe concludere non oltre il mese di marzo.