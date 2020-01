Bimbo di 4 anni in isolamento ospedaliero, avrebbe contratto un batterio a scuola

I sanitari del presidio ospedaliero di via Palazzi hanno ritenuto opportuno ricoverare il piccolo in una stanza isolata, dove l’accesso, oltre ai medici, sarebbe esteso ai soli genitori. “Sul corpicino di mio figlio sono apparse delle preoccupanti eruzioni cutanee – spiega il genitore – estese principalmente su mani, piedi e volto. Gli esami del sangue lascerebbero presupporre alla presenza di un batterio, contratto probabilmente a scuola. Adesso siamo più interessati al recupero completo di nostro figlio – incalza – ma vogliamo fare luce sulla vicenda anche per scongiurare un eventuale contagio ad altri bambini”. Non si esclude che i vertici della scuola in questione avviino una verifica interna mirata anche a garantire la salute dei bambini.