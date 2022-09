Biojet Eni per Ita, Greco: “Un vanto, fondamentale l’evoluzione green”

Gela. Ieri, ha comunicato di aver sollecitato il Suap per il rilascio dell’autorizzazione che riguarda i lavori a terra del progetto “Argo-Cassiopea”, oggi invece il sindaco Lucio Greco rilancia il ruolo del sito locale Eni anche per l’innovazione del biojet, in programma a pieno regime dal 2024 nella raffineria di contrada Piana del Signore. I carburanti della multinazionale stanno alimentando l’Airbus di Ita, che ha preso il volo nella cerimonia di apertura del Gran premio automobilistico di Monza. I siti di Livorno e Gela sono quelli di riferimento per la produzione del carburante. “Credo che sia non solo un vero motivo di vanto e di orgoglio per il nostro territorio, ma anche una valida ragione in più per sentirci ed essere protagonisti all’interno di questo mondo in rapida evoluzione sotto il profilo energetico, che punta al green senza dimenticare l’importanza delle prestazioni”, dice il sindaco.