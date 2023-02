Bioraffineria e progetti Eni, visita Commissione Ue: “Argo-Cassiopea anche per Nord Europa”

La Joergensen ha sottolineato l’importanza strategica delle fonti rinnovabili e soprattutto dell’impianto per l’estrazione di gas Argo-Cassiopea, che sarà pronto nel 2024. Un impianto fondamentale in tempi di crisi energetica, anche per l’Europa, con flussi da sud a nord. Ad accompagnare la Joergensen, Giuseppe Ricci, Direttore generale di Eni energy evolution che è tornato ancora una volta a sottolineare l’importanza della riconversione dell’impianto gelese. “E’ stata un’occasione unica per mostrare il processo di una riconversione industriale vera – ha detto Ricci – Gela è un’eccellenza per i biocarburanti nel percorso di transizione. E’ giusto puntare sui veicoli elettrici ma anche i biocarburanti avranno un ruolo nel futuro per la decarbnizzazione del trasporto pesante e marittimo. Vorremmo una correzione di rotta da parte dell’Unione Europea, che intende invece bandire il motore a combustione interna anche se alimentato da biocarburanti. Per questo, stiamo mostrando gli sforzi che Eni e il territorio stanno facendo nella trasformazione del sito locale. Poteva essere abbandonato invece è in una fase di sviluppo come si vede dai cantieri in corso e dai progetti come quello per il biojet, per l’idrogeno e per il gas”.