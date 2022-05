BIP pronta ad assumere giovani professionisti a Palermo

MILANO (ITALPRESS) – BIP, multinazionale di consulenza presente con 13 sedi nel mondo, punta su Palermo e inaugura la sua nuova sede. Il progetto di BIP, che parte proprio dalla Sicilia, ha come obiettivo quello di mettere a disposizione competenza ed esperienza in ambito Digital, Innovation, Cybersecurity e Sustainability per innescare un processo di accelerazione delle innovazioni digitali nel contesto locale, in modo da ridurre emigrazione e digital divide. Partendo dalla considerazione che il luogo di lavoro sarà sempre meno legato alla territorialità, proprio a Palermo si inaugura il progetto della multinazionale, che offre quindi l’opportunità a giovani professionisti siciliani – laureati in materie economiche e STEM, ma non solo – di lavorare a contatto con un ambiente stimolante ed internazionale.Vista l’accelerazione imposta dalla pandemia nell’adozione di nuove modalità di lavoro “agile”, risulta ormai evidente che il lavoro a distanza sarà oggetto di necessaria attenzione da parte di tutte le aziende.BIP sceglie quindi Palermo per promuovere lo sviluppo di professionalità locali in ambito digital ed innovation di livello pari a quelle esistenti nei contesti nazionali ed internazionali più qualificati.In una fase iniziale le competenze che confluiranno nel progetto della multinazionale saranno relative ai settori del Public Sector, dell’Energy e agli ambiti di CyberSecurity, Data & Artificial Intelligence, Cloud e Tech Platforms.Venerdì 20 maggio, presso l’Aula magna della Facoltà di Economia dell’Università di Palermo, è prevista un’intera giornata a contatto con i professionisti della società. L’incontro, fortemente voluto dal presidente di BIP, Nino Lo Bianco, nasce da una stretta collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche dell’Università degli Studi di Palermo, nella figura del direttore Professor Angelo Mineo, e i docenti Vincenzo Provenzano e Francesco Stassi. Una sinergia, quella tra BIP e il Dipartimento SEAS, che traccia l’avvio di una collaborazione che porterà allo sviluppo di altre iniziative legate alla formazione.Gli studenti che avranno dato la loro adesione – (scadenza lunedì 16 maggio) – avranno l’opportunità di lavorare con esperti di CyberSecurity, Energy & Sustainability e negli ambiti di Data &Artificial Intelligence, Cloud e Tech Platforms, entrando nel vivo del mondo BIP.I responsabili risorse umane del Gruppo presenteranno i percorsi e le opportunità di carriera in BIP e si terranno delle speed interview nell’Agorà dell’Università.A Villa Zito si terrà invece in serata una tavola rotonda, moderata da Giovanni Pepi, alla presenza di ospiti istituzionali legati alla città di Palermo.(ITALPRESS).