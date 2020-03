Bisca in via Citelli, indagato in Cassazione: carabinieri scoprirono sistema per pilotare giocate

Gela. Le indagini sono ancora in corso, dopo gli arresti eseguiti dai carabinieri, che hanno messo a segno il blitz “Showdown”. E’ stata scoperta quella che gli investigatori ritengono una bisca clandestina, in un immobile di via Citelli. Gli indagati, secondo le accuse, sarebbero riusciti a controllare le giocate, usando il sistema “Pina”. Attraverso un’app e un lettore nascosto nel portacarte, avrebbero pilotato le vincite. I provvedimenti firmati dal gip, su richiesta dei pm della procura, hanno raggiunto Calogero Lo Porto, Rosario Romano e Vincenzo Lauria. Romano, attraverso il legale di difesa Giuseppe Cascino, si è rivolto ai giudici romani della Corte di Cassazione. E’ attualmente ai domiciliari e verrà chiesto di rivedere il provvedimento emesso nei suoi confronti. In fase di interrogatorio, gli indagati hanno spiegato di non aver mai tratto vantaggio dal sistema “Pina”. Tutti i “clienti” della bisca sarebbero stati consapevoli della possibilità di perdere le somme puntate nel corso delle mani di Texas Hold’em.