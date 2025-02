Bit Milano, fiera internazionale chiude l’edizione 2025: interesse per la città e il suo territorio

Gela. Dall’archeologia, con il nuovo museo del mare che dovrà aprire i battenti nei prossimi mesi per mettere in mostra i resti della nave aracaica, e fino ai prodotti tipici del territorio. La Bit di Milano, una delle più importanti fiere al mondo in tema di turismo, ha dato spazio a Gela e alle bellezze che la caratterizzano, partendo dalla costa e dalla sua storia. Negli spazi destinati alla Sicilia, operatori del settore e non solo si sono interessati alla città e a ciò che può riservare ai turisti, soprattutto quelli attratti dall’archeologia, dalla storia e dal mare. Il bilancio, per l’assessore al ramo Peppe Di Cristina, è da ritenersi positivo. Ha voluto la partecipazione alla fiera, così come il sindaco Di Stefano e l’amministrazione comunale.