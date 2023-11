Biviere, Sughereta e Santo Pietro, può nascere un parco naturalistico regionale: tavolo a fine mese

Gela. Il progetto è ambizioso e potrebbe creare opportunità naturalistiche forse decisive per i territori di Gela, Niscemi e Caltagirone. Le tre amministrazioni comunali hanno avviato un dialogo sulla nascita di un parco naturalistico regionale che metta insieme la Riserva Biviere, l’area della Sughereta e il bosco di Santo Pietro. A fine mese, in città, si terrà un incontro operativo. L’appuntamento è in municipio, con le delegazioni dei Comuni e degli enti coinvolti. Un parco naturalistico regionale genererebbe un polo attrattivo per il turismo e per lo studio su vari fronti. Si tratta di aree sotto tutela per la loro biodiversità. “Un’importantissima azione di tutela del territorio e del paesaggio”, dice il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti. Un obiettivo che si prefiggono anche il primo cittadino Lucio Greco e la sua amministrazione oltre che quella calatina, con l’assessore alla transizione ecologica Laura Lodato che sta seguendo questi sviluppi. Ora, il dialogo diventa concreto e sarebbe una risposta non secondaria in un percorso di risanamento ambientale che la città sta affrontando dopo decenni di industrializzazione pesante.