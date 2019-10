BLACK EYED PEAS E J BALVIN INSIEME NEL NUOVO SINGOLO “RITMO”

ROMA (ITALPRESS) – I Black Eyed Peas tornano sulla scena musicale con “Ritmo (Bad Boys For Life)”, il nuovo singolo uscito oggi, nato in collaborazione con la superstar del raggaeton J Balvin. Il brano fa parte della colonna sonora del film “Bad Boys For Life” con Will Smith e Martin Lawrence.

Il singolo segna la prima pubblicazione del gruppo con la nuova etichetta Epic Record. “Volevo reinterpretare ‘The Rhythm of the Night’ di Corona – dice il co-fondatore dei Black Eyed Peas will.i.am – dandogli un feeling minimale, futurista con sonorità afro-reggaeton. La canzone e il video rispecchiano perfettamente il nuovo immaginario che i Black Eyed Peas intendono esprimere”.

J Balvin ha aggiunto: “Sono un fan dei Black Eyed Peas da sempre. Sono delle leggende!! È un onore collaborare con loro e far parte della colonna sonora del film ‘Bad Boys for Life’”.

(ITALPRESS).