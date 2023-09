Blitz a Caivano, Meloni “Avanti senza esitazioni, no a zone franche”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è iniziata l’operazione di bonifica del Parco Verde di Caivano. La maxi operazione iniziata questa mattina all’alba – per la quale ringrazio tutte le Forze dell’Ordine coinvolte – è solo l’inizio di quel lungo percorso che il Governo si è impegnato a portare avanti per ripristinare legalità e sicurezza e per far sentire forte la presenza dello Stato ai cittadini. E gettare così le basi per la ricostruzione sociale e la rinascita del territorio. Contro la criminalità procederemo sempre spediti e senza esitazioni. Affinchè in Italia non ci siano più zone franche”. Lo scrive su X, l’ex Twitter, il premier Giorgia Meloni.- foto: Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).