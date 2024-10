Blitz antidroga “Tritone”, pm indica condanne per i coinvolti: tre anni a Raniolo

Gela. In prevalenza hanno scelto di farsi giudicare con il rito abbreviato. La procura nissena ha chiesto condanne per gli imputati coinvolti nel blitz antidroga “Tritone”, che ebbe come punto di snodo proprio Caltanissetta. La pena di tre anni e quattro mesi di reclusione è stata avanzata per l’unico gelese imputato, Gianluca Giuseppe Raniolo. Secondo gli inquirenti, avrebbe partecipato all’affare della droga, attraverso contatti a loro volta toccati dall’indagine.