Blitz antimafia “Falco”, partito appello: a gennaio le richieste della procura generale

Gela. In primo grado, lo scorso febbraio, il collegio penale del tribunale emise pesanti condanne, per un totale d circa centoventi anni di detenzione. Si è aperto il giudizio di appello, scaturito dall’inchiesta “Falco”. Le richieste della procura generale verranno formulate a gennaio. L’indagine si concentrò soprattutto sul ruolo di Gianluca Pellegrino, secondo gli inquirenti diventato collegamento tra le nuove leve degli Emmanuello e i vecchi boss. Gli vennero imposti ventidue anni e tre mesi di detenzione. Dieci anni e due mesi di detenzione per Alessandro Pellegrino (fratello di Gianluca), con l’aggravante di aver favorito i clan. Tredici anni e sei mesi ad Orazio Tosto; tredici anni e otto mesi a Giovambattista Campo; dieci anni e un mese ad Emanuele Faraci; dieci anni ad Angelo Famao; sette anni e un mese a Guido Legname; sei anni ad Emanuele Puccio; quattro anni e sei mesi a Manuele Rolla; quattro anni e un mese ciascuno per Nunzio Alabiso ed Emanuele Campo; quattro anni a Nicolò Ciaramella e Francesco Metellino; tre anni a Loreto Saverino e Melchiorre Scerra; due anni e otto mesi a Gaetano Davide Trainito; due anni a Rosario Perna. L’assoluzione è arrivata solo per Emanuele Emmanuello (difeso dall’avvocato Filippo Spina), Daniele Puccio e Giuseppe Di Noto (difesi dall’avvocato Davide Limoncello), Pietro Caruso (difeso dagli avvocati Flavio Sinatra e Cristina Alfieri) e Angelo Scialabba. Le difese degli imputati condannati hanno presentato i ricorsi che saranno valutati dai giudici della Corte d’appello di Caltanissetta. I legali hanno avanzato una serie di richieste, puntando al ridimensionamento delle pesanti pronunce.