Blitz antimafia “Ianus”, altre richieste di riti alternativi: in settimana le prime conclusioni

Gela. In settimana, i pm della Dda di Caltanissetta avanzeranno le loro richieste per gli imputati, coinvolti nel blitz antimafia “Ianus”, che non hanno scelto riti alternativi. Questa mattina, davanti al gup del tribunale nisseno, le difese hanno indicato altre richieste di giudizio abbreviato. Almeno dieci che si aggiungono alle oltre trenta formalizzate durante la precedente udienza. Le loro posizioni saranno quindi definite dal giudice dell’udienza preliminare senza arrivare in dibattimento. Ci sarà ancora tempo per ulteriori ammissioni a riti alternativi, fino a giovedì. Tra le parti civili, c’è il Comune di Gela, su mandato dell’amministrazione comunale, rappresentato dall’avvocato Giusy Ialazzo. Sono parti civili inoltre il Ministero dell’interno, attraverso l’Avvocatura dello Stato (con il legale Giuseppe Laspina), il Comune di Canicattì e un’associazione antiracket. Per Vincenzo Donzella, (con il legale Salvo Macrì), Samuele Rinzivillo (difeso dall’avvocato Carmelo Terranova) e Manuel Ieva (difeso dagli avvocati Flavio Sinatra e Luca Cianferoni), gli atti, la scorsa settimana, sono ritornati ai pm. Le difese hanno esposto eccezioni sul decreto di fissazione dell’udienza preliminare e sulla richiesta di rinvio a giudizio, per vizi di notifica.