Blitz antimafia “Leonessa”, sessantuno rinvii a giudizio: fissato dibattimento

Gela. Il gup del tribunale di Brescia ha confermato la richiesta dei pm antimafia lombardi. E’ stato disposto il rinvio a giudizio di sessantuno imputati, tutti coinvolti nell’indagine antimafia “Leonessa”. Dovranno presentarsi in dibattimento, ad aprile. E’ il terzo filone processuale scattato dall’indagine, condotta dai pm della Dda bresciana. Solo i difensori di quattro imputati hanno optato per il giudizio abbreviato, già fissato sempre per il prossimo marzo. La richiesta di rinvio a giudizio era stata avanzata nei confronti di imprenditori del nord Italia, ma anche di professionisti e presunti faccendieri, che avrebbero usufruito dei “servizi” del gruppo gelese che pare fosse specializzato nelle compensazioni illecite. Secondo gli investigatori bresciani, però, la stidda aveva messo le mani su un affare milionario e il gruppo avrebbe fatto riferimento proprio ad esponenti della criminalità organizzata. Altri coinvolti sono già a processo, sempre per i fatti dell’inchiesta “Leonessa”, davanti al collegio penale del tribunale lombardo.