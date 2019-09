Blitz antimafia “Redivivi”, carcere dopo condanne: depositate motivazioni e nuovo ricorso

Gela. Si prospetta un nuovo ricorso, questa volta in Cassazione. I giudici del riesame di Caltanissetta hanno depositato le motivazioni del verdetto che ha respinto le richieste avanzate dai legali di alcuni dei condannati nel giudizio d’appello, scaturito dall’inchiesta antimafia “Redivivi”. Dopo la decisione di secondo grado, infatti, gli imputati sottoposti fino a quel momento agli arresti domiciliari, sono stati invece trasferiti in carcere, insieme agli altri presunti complici. Secondo i giudici nisseni, quello dei Trubia, scoperto nel corso delle indagini, sarebbe stato un gruppo mafioso, capace di controllare larghe zone rurali della città, monopolizzando il mercato della raccolta della plastica (usata per le attività in serra), e il sistema delle guardianie. Aggravamento delle misure di custodia cautelare che è scattato, in aula, subito dopo la lettura del dispositivo. I legali di difesa, gli avvocati Flavio Sinatra, Carmelo Tuccio, Nicoletta Cauchi e Cristina Alfieri, hanno contestato l’applicazione della custodia in carcere, escludendo soprattutto il pericolo di fuga degli imputati. Una linea che non ha convinto i giudici del riesame, che con le motivazioni confermano l’aggravamento. I primi ricorsi in Cassazione potrebbero essere depositati a breve.