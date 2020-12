Blitz “Boomerang”, legali Gerbino hanno concluso davanti al gup: decisione a gennaio

Inoltre, sono stati chiesti dieci anni e otto mesi nei confronti di Salvatore Valenti e Virgilio Terranova; dieci anni per Bartolomeo Palmieri; nove anni e dieci mesi per Fortunato Vella; nove anni e otto mesi per Gaetano Renna e Salvatore Raniolo; otto anni e quattro mesi per Giovanni Tumino; quattro anni per Giuseppe Iapichello. Oltre ai gelesi che avrebbero avuto un ruolo nella gestione dello spaccio, dal gup ci sono i presunti fornitori catanesi e vittoriesi. Le difese degli altri imputati hanno già concluso nelle precedenti udienze. La decisione del gup dovrebbe arrivare a gennaio. Altri presunti complici sono invece a processo davanti al collegio penale del tribunale di Gela. Non hanno scelto riti alternativi. Nel pool difensivo, ci sono inoltre gli avvocati Flavio Sinatra, Carmelo Tuccio, Davide Limoncello, Vittorio Giardino, Angelo Cassone, Saverio La Grua, Matteo Anzalone, Filippo Pino e Dario Polizza Favarolo.