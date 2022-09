Blitz “Chimera”, difese sollevano l’incompetenza territoriale: anche gelesi dal gup

Caltanissetta. Una serie di eccezioni preliminari ha caratterizzato l’esordio dell’udienza davanti al gup del tribunale di Caltanissetta, per l’inchiesta “Chimera”. I difensori degli imputati, una sessantina, hanno subito posto la questione della competenza territoriale. Per i legali dei coinvolti ai quali viene contestata anche l’associazione mafiosa, con il clan Sanfilippo, gli atti dovrebbero passare ai magistrati di Milano. I difensori di altri imputati, ai quali invece vengono addebitati capi di accusa differenti, che non toccano l’associazione mafiosa, hanno indicato la competenza dei magistrati del tribunale di Gela. Il gup nisseno scioglierà la riserva la prossima settimana, quando si dovrebbe decidere anche su eventuali riti alternativi. La vasta indagine si concentrò sulla struttura della stidda mazzarinese, capace di avere propaggini in altre regioni italiane, soprattutto in Lombardia, anche per l’affare della droga. Nell’inchiesta sono stati coinvolti due gelesi, il trentanovenne Emanuele Brancato e la consorte Valentina Maniscalco (entrambi difesi dal legale Giacomo Ventura) e accusati di aver avuto un ruolo nel traffico di droga, per fornire il clan mazzarinese. Tra le varie contestazioni che hanno poi portato all’udienza preliminare c’è quella all’attuale sindaco di Butera, eletto solo pochi mesi fa. Giovanni Zuccalà (difeso dall’avvocato Rocco La Placa), medico al nosocomio di Mazzarino, è accusato di peculato d’uso per essersi occupato di un paziente arrivato nella struttura, Paolo Sanfilippo, usando apparecchiature in dotazione al nosocomio, “restituendole immediatamente dopo”.