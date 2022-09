Blitz “Chimera”, per il sindaco Zuccalà atti a Gela: imputati tutti a giudizio

Caltanissetta. I fatti della maxi inchiesta antimafia “Chimera”, che ha avuto come punto di riferimento investigativo l’evoluzione del gruppo stiddaro di Mazzarino, arrivano a processo. Il gup del tribunale di Caltanissetta ha disposto il giudizio per tutti gli imputati che non hanno optato per riti alternativi. Si presenteranno davanti al collegio penale del tribunale di Gela a fine novembre. Secondo le accuse, avrebbero tutti gravitato intorno alla famiglia di mafia dei Sanfilippo, che avrebbe controllato il sistema delle estorsioni e il mercato della droga. Per due omicidi, ricostruiti dai carabinieri e dai pm della Dda di Caltanissetta, saranno giudicati con l’abbreviato sia Salvatore Sanfilippo (1963) che Beatrice Medicea (sono difesi dagli avvocati Flavio Sinatra e Agata Maira). Gli investigatori sono certi di aver fatto luce sulle morti di Benedetto Bonaffini e Luigi La Bella, che risalgono al periodo a cavallo tra anni ’80 e ’90. Altri imputati hanno a loro volta scelto l’abbreviato. Già nel corso dell’udienza di mercoledì, il gup aveva deciso la trasmissione degli atti al tribunale di Gela per quattro imputati, compreso il medico Giuseppe Fanzone (difeso dall’avvocato Carmelo Brentino). Stessa decisione è stata assunta per un altro medico, l’attuale sindaco di Butera Giovanni Zuccalà (difeso dal legale Rocco La Placa). Le difese hanno eccepito l’incompetenza territoriale del giudice nisseno. I cinque imputati sono accusati di ipotesi di reato diverse da quelle associative, addebitate invece agli altri coinvolti.