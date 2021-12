Blitz “Cleandro”, Doddo in aula: “Ho conosciuto Rinzivillo ma mai altri contatti”

Gela. L’avrebbe conosciuto solo a seguito della sua attività imprenditoriale. Con il boss sessantenne Salvatore Rinzivillo, Francesco Doddo non avrebbe però avuto altri rapporti. Ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee, davanti al collegio penale del tribunale presieduto dal giudice Roberto Riggio (a latere Marica Marino ed Eva Nicastro). E’ tra gli imputati in uno dei filoni processuali dell’inchiesta “Cleandro”, legata sempre all’indagine madre “Extra fines”. Ne rispondono presunti fiancheggiatori di Rinzivillo, che secondo i pm della Dda di Caltanissetta avrebbero avuto un ruolo importante in un vasto traffico di droga, con sponde anche in Germania. Doddo ha riferito di contatti con Rinzivillo, conosciuto nel parcheggio che gestiva in provincia di Messina. “Mi parlò di Ivano Martorana e della possibilità di fare lavori”. Si sarebbero dovuti recare a Roma, ma pare che poi non ci fu un seguito. I contatti di Doddo sono stati richiamati anche nella deposizione rilasciata da un ex assessore comunale di Milazzo. Il testimone, più volte si sarebbe recato nella capitale per incontri di lavoro, anche con un imprenditore. Il contatto lo avrebbe fornito lo stesso Doddo. L’ex assessore, invece, ha escluso di aver mai conosciuto Rinzivillo.