Blitz del Gela a Marineo, Manfrè regala tre punti pesanti

Gela. Una vittoria fondamentale, di quelle pesanti, nella giornata in cui perde il Misilmeri e lo Sciacca pareggia in casa. Il Gela vince a Marineo 1-0 contro l’Oratorio San Ciro e Giorgio grazie ad un gol di Vincenzo Manfrè segnato al 18’ del primo tempo. Maydana e Vincenzi hanno anche altre due possibilità che non ci concretizzano.

Nella ripresa i biancazzurri restano in dieci per l’espulsione di Sessa. Gli assalti dei palermitani non producono effetti ed i biancazzurri portano a casa una vittoria preziosa, che porta il Gela al secondo posto in classifica, ancora a quattro punti dall’Athletic Palermo.