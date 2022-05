Blitz del Gela Calcio a Torregrotta: 3-0 e finale ad un passo

Ad aprire le marcature ci pensa Costarelli, in stato di grazia dopo la tripletta contro Acquaviva nell’ultima giornata di campionato, prima della finale playoff. A seguire, il solito Mezzasalma, in gol anche contro il Riesi nella finale per andare in Prima categoria. A chiudere i conti ci pensa Domicoli, che approfitta di uno sbandato Torregrotta e timbra il cartellino. Appuntamento per la gara di ritorno fissato per domenica prossima, allo stadio “Vincenzo Presti”.