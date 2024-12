Blitz del Gela, preso Privitera del Vittoria: è convocato per Sciacca

Il Gela non ha perso tempo ed in poche ore ha chiuso l’affare. In biancazzurro ritrova amici ed ex compagni come Cocimano ed Arcidiacono. A centrocampo dovrà garantire quella qualità ed equilibrio che non sempre c’è stata. Anche Simone Giuliano è tra i convocati. Attenzione all’attacco. C’è ancora fiducia in Savasta (che rumors rivorrebbero a Modica) ma la settimana prossima potrebbe arrivare un’altra svolta.