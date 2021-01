Blitz “Falco”, “dovevano ricostruire clan Emmanuello”: chiesta conferma delle condanne

Particolari confluiti nell’indagine. In primo grado, è stata disposta la condanna a ventidue anni e tre mesi di reclusione per Gianluca Pellegrino; a dieci anni e due mesi di detenzione per Alessandro Pellegrino (fratello di Gianluca), con l’aggravante di aver favorito i clan; tredici anni e sei mesi ad Orazio Tosto; tredici anni e otto mesi a Giovambattista Campo; dieci anni e un mese ad Emanuele Faraci; dieci anni ad Angelo Famao; sette anni e un mese a Guido Legname; sei anni ad Emanuele Puccio; quattro anni e sei mesi a Manuele Rolla; quattro anni e un mese ciascuno per Nunzio Alabiso ed Emanuele Campo; quattro anni a Nicolò Ciaramella e Francesco Metellino; tre anni a Loreto Saverino e Melchiorre Scerra; due anni e otto mesi a Gaetano Davide Trainito; due anni a Rosario Perna. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Giacomo Ventura, Carmelo Tuccio, Ignazio Raniolo, Francesco Enia, Maurizio Scicolone, Raffaela Nastasi, Mario Brancato, Salvatore Priola, Alessandro Del Giudice, Carlo Aiello, Salvatore Pappalardo e Antonio Impellizzeri.