Blitz “H24 store”, sindaco e Confcommercio-Ascom elogiano l’azione di pm e polizia

Gli esercenti di Confcommercio-Ascom sono con la procura e le forze dell’ordine. “A nome di Confcommercio Ascom Gela, desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento per le forze dell’ordine e la magistratura per l’ottima operazione H24 Store, che ha portato alla luce e smantellato un’attività criminale legata allo spaccio di droga nella nostra città. L’impegno e la determinazione delle autorità nel combattere il traffico di stupefacenti rappresentano un segnale forte e necessario per la salvaguardia della legalità e della sicurezza del nostro territorio. Il problema della droga a Gela è serio e preoccupante. Come emerso dall’inchiesta, il consumo di cocaina non coinvolge solo fasce sociali marginali, ma tocca anche professionisti e persone in posizioni politiche di rilievo. Questo fenomeno non solo distrugge vite umane, ma mina anche il tessuto economico e sociale della città, sottraendo risorse che potrebbero essere destinate alla crescita e allo sviluppo. Confcommercio Ascom Gela è in prima linea nella difesa della legalità e nel sostegno a un’economia sana e trasparente. Il nostro impegno è fermo nel contrastare ogni forma di illegalità che danneggia le imprese e il commercio locale. La droga, oltre a rappresentare una piaga sociale, alimenta circuiti illeciti che penalizzano gli operatori onesti e scoraggiano gli investimenti. Ci auguriamo che questa operazione sia solo l’inizio di una lotta ancora più incisiva contro il traffico di droga e i fenomeni criminali che ne derivano. Invitiamo le istituzioni, le forze dell’ordine e la cittadinanza a unire le forze per proteggere il futuro della nostra città. Solo con una comunità unita e consapevole potremo costruire un tessuto sociale ed economico più sano e sicuro”, riferisce il presidente Francesco Trainito.