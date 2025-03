Blitz “Ianus”, diciotto rinviati a giudizio: anche Tasca a processo, abbreviato per gli altri imputati

Gela. Il gup del tribunale di Caltanissetta Lorena Santacroce ha disposto il processo per gli imputati, coinvolti nel maxi blitz antimafia “Ianus”, che non hanno scelto riti alternativi. Questa mattina, è arrivata la pronuncia e dovranno presentarsi davanti al collegio penale del tribunale di Gela, il prossimo maggio. Una decisione, richiesta dai pm della Dda, che tocca direttamente uno dei principali coinvolti, Giuseppe Tasca, considerato nuovo reggente della famiglia di Cosa nostra dei Rinzivillo. È difeso dagli avvocati Danilo Tipo e Lia Comandatore, che si sono opposti al rinvio a giudizio. Tasca sarà a processo insieme a Vincenzo Alberto Alabiso, Rosario Greco, Benedetto Giuseppe Curva’, Ignazio Agro’, Loredana Marsala, Marius Vasile Martin, Vincenzo Mazzola, Diego Milazzo (1984), Morena Milazzo, Orazio Monteserrato, Brahallan Ivan Escobar Buritica, Gianluca Attardo, Maurizio Domicoli, Dario Rinzivillo, Andrei Pascal, Filippo Scordino e Giuseppe Terrasi. Sono state stralciate le posizioni di Giovanni Rinzivillo e Gioacchino Giorgio. I difensori di Rinzivillo, i legali Filippo Spina e Flavio Sinatra, hanno preannunciato la richiesta di ricusazione del gup. Per Gioacchino Giorgio invece il procedimento rimane sospeso in attesa della decisione sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Caltanissetta, in merito sempre alla ricusazione del giudice. Per entrambi è stato disposto il divieto di dimora in tutti i Comuni siciliani. Tra le parti civili, c’è il Comune di Gela, su mandato dell’amministrazione, rappresentato dall’avvocato Giusy Ialazzo, che ha insistito per il rinvio a giudizio degli imputati. Sono parti civili inoltre il Ministero dell’interno, attraverso l’Avvocatura dello Stato (con il legale Giuseppe Laspina), il Comune di Canicattì e un’associazione antiracket. Tra i legali degli imputati che affronteranno il giudizio, ci sono gli avvocati Gioacchino Mule’, Salvatore Pennica, Nicoletta Cauchi, Giovanni Lomonaco, Gaetano Rizzo, Giovanni Salvaggio, Calogero Lo Giudice, Fabrizio Bellavista, Calogero Meli, Paolo Ingrao, Matteo Anzalone, Rosanna D’Arrigo e Teresa Raguccia.