Blitz “Ianus”, riesame annulla per Di Gennaro: è tra i principali coinvolti nell’inchiesta

Gela. Le indagini sono state chiuse di recente, in attesa delle prossime determinazioni dei pm della Dda di Caltanissetta. Nell’inchiesta “Ianus” sono coinvolti sessantaquattro indagati. Per gli investigatori, il traffico di droga avrebbe alimentato i nuovi vertici delle famiglie di Cosa nostra. Alla testa del gruppo Emmanuello, secondo gli inquirenti, ci sarebbe stato il quarantatreenne Crocifisso Di Gennaro, già condannato in altri procedimenti, per un ruolo nel traffico di droga. La Cassazione, rispetto alle contestazioni del blitz “Ianus”, aveva disposto l’annullamento con rinvio per la sua posizione. I giudici del riesame hanno a loro volta annullato l’ordinanza iniziale.