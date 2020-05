Blitz in un garage, carabinieri sequestrano droga: arrestato un giovane

Gela. Non ci sono ancora molti particolari ma i carabinieri, nelle scorse ore, sono arrivati in un garage, scoprendo almeno mezzo chilo di marijuana e circa venti grammi di cocaina. Droga che secondo i militari era destinata allo spaccio in città. Le manette sono state apposte ai polsi di un giovane, un ventitreenne che avrebbe avuto la disponibilità del garage. Gli approfondimenti sarebbero in corso anche sul conto di un altro coinvolto. Il sospetto è che sapesse della presenza della droga. Nei suoi confronti sarebbe già stata sporta denuncia a piede libero.