Blitz “Leonessa”, undici condanne in primo grado: fissato appello, ricorsi anche dei pm

Brescia. In primo grado, nel maggio dello scorso anno, il collegio penale del tribunale di Brescia emise undici condanne e cinque assoluzioni. I fatti riguardano il blitz “Leonessa”. Secondo la Dda lombarda, i gelesi, ritenuti legati alla stidda, avevano messo radici nella zona bresciana, finanziandosi soprattutto con gli ingenti fondi delle compensazioni tributarie indebite. Il prossimo maggio partirà il giudizio d’appello. I magistrati di secondo grado hanno fissato l’udienza. Saranno valutati non solo i ricorsi dei difensori degli imputati condannati ma anche quelli della Dda bresciana, ancora ferma nel ritenere sussistenti le contestazioni mafiose, comunque cadute al termine del procedimento tenutosi davanti al collegio (così come già accaduto in altri tronconi processuali scaturiti dalla stessa indagine). Il gruppo individuato dagli inquirenti è stato delineato, al termine del procedimento di primo grado, con le caratteristiche di un’associazione dedita alle truffe all’erario, con centinaia di contestazioni per frodi, quasi tutte concentrate sulle indebite compensazioni fiscali. La pena più pesante venne imposta al consulente Rosario Marchese (ora difeso dal legale Maria Valeria Feraco), condannato a sedici anni e un mese di reclusione. Per i pm della Dda di Brescia, sarebbe stato lui la mente del sistema milionario delle compensazioni illecite, riuscendo ad avere centinaia di clienti. Sette anni e otto mesi di reclusione ad Angelo Fiorisi, un altro imputato sul quale si accesero le attenzioni dell’antimafia bresciana. Per lui, difeso dai legali Flavio Sinatra e Desolina Farris, l’assoluzione è stata decisa per dieci capi di imputazione e i giudici hanno escluso il ruolo di capo che gli veniva addebitato. Sette anni e quattro mesi di detenzione alla professionista Antonella Balocco (difesa dagli avvocati Gianluca Marta e Oliviero Mazza). Per l’accusa, avrebbe avuto un ruolo nel sistema delle compensazioni e delle truffe tributarie. Assolta, invece, per altri sette capi di imputazione. Sette anni di detenzione ad un altro professionista, Corrado Savoia (assistito dai legali Deborah Abate Zaro e Oliviero Mazza), assolto per gli ulteriori sette capi di accusa. Quattro anni e otto mesi di detenzione a Gianfranco Casassa (rappresentato dal legale Vito Felici), assolto per quattro contestazioni. Quattro anni e sette mesi per Simone Di Simone (difeso dal legale Davide Limoncello) e assolto per un altro capo di imputazione. Quattro anni e sei mesi per Giovanni Interlicchia (difeso dal legale Sinuhe Curcuraci), assolto per due capi d’accusa. Quattro anni per la posizione di Giuseppe Arabia (assistito dal legale Mauro Sgotto), assolto per altri sei capi di imputazione. Due anni di reclusione, ciascuno, per Enrico Zumbo (difeso dai legali Domenico Peila e Maurizio Basile) e Alessandro Scilio (assistito dall’avvocato Roberta Castorina), assolto per un altro capo che gli veniva attribuito. Infine, un anno e otto mesi di detenzione a Carmelo Giannone (difeso dall’avvocato Lara Amata) e assolto per ulteriori due capi di accusa.