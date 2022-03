Blitz nelle campagne di Canicattì, bloccati combattimenti di pitbull: gelesi denunciati

Uno dei pugliesi, invece, aveva i proiettili. Secondo i poliziotti, gli organizzatori erano anche pronti, qualora ce ne fosse stato bisogno, ad abbattere i cani. Le indagini sono in corso. “Abbiamo dimostrato alla criminalità organizzata e diffusa che lo Stato è presente. Noi siamo degli ‘artigiani’ con degli strumenti ben precisi, ma questi strumenti giuridici, noi, la Procura e il sindaco sappiamo utilizzarli. Non ci tireremo mai indietro e continueremo, giorno per giorno, a combattere questo tipo di criminalità perché dove girano i soldi, gira anche qualcos’altro – ha commentato il commissario capo Francesco Sammartino – voglio sottolineare che non ho gestito risorse umane, ma eccellenze umane: 30 poliziotti che hanno rischiato grosso, ma che non si sono tirati indietro nel fare l’irruzione”. Accanto agli agenti del commissariato di Canicattì c’erano infatti anche i colleghi della Squadra Mobile della Questura e quelli di altri commissariati della provincia, nonché il reparto Volo di Palermo e il reparto Prevenzione crimine di Palermo. “Noi abbiamo dimostrato che ci siamo e ci saremo per il futuro”, ha sottolineato il commissario capo.