Blitz “Revenge”, dal gip i Trubia si difendono: i fratelli Raitano non parlano

Gela. I fratelli Raitano hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, a differenza dei Trubia che invece hanno dato le loro spiegazioni al gip del tribunale, che li ha sentiti dopo il blitz “Revenge”. Secondo i carabinieri, i due gruppi familiari erano arrivati allo scontro, anche armato, al culmine di tensioni sfociate in un tentato omicidio, quello che viene contestato a Rosario Trubia, che avrebbe fatto fuoco contro i fratelli Raitano. Rosario Trubia e Giuseppe Trubia, a loro volta fratelli, hanno sostanzialmente confermato quanto sostenuto negli scorsi mesi, dopo essere stati arrestati per queste vicende. Hanno fornito le loro spiegazioni, anche sulle armi, assistiti dagli avvocati Nicoletta Cauchi e Filippo Incarbone. Il ventenne Rosario Trubia avrebbe anche fatto riferimento all’arma sottratta ai Raitano, secondo la sua versione solo per difedersi. Secondo gli investigatori, il tentato omicidio ai danni dei Raitano, il ferimento di Vicenzo Trubia, padre di Rosario e Giuseppe Trubia, e i colpi d’arma da fuoco esplosi contro l’ovile degli stessi Trubia, sarebbero tutti da collegare ai dissidi maturati dopo il sequestro di un motorino, risultato rubato, e la rapina subita da un altro dei fratelli Trubia, ai quali i Raitano avrebbero sottratto un mezzo elettrico. Antonino Raitano e Ruben Raitano hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.