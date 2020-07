Blitz “Villaggio Aldisio”, assolti Tallarita e Tascone: condanna ridotta per Terlati

Gela. Vennero coinvolti nel blitz “Villaggio Aldisio”, perché accusati di aver avuto disponibilità di armi, testate in improvvisati poligoni, nelle campagne di contrada Burgio e Priolo Sottano. Dopo le condanne di primo grado, emesse dal collegio penale del tribunale di Gela, in appello sono cadute le accuse mosse ad Alessio Tallarita e Aristide Tascone. I giudici della Corte nissena li hanno assolti. In primo grado, erano stati entrambi condannati a due anni e sei mesi di reclusione. Secondo gli investigatori, avrebbero fatto parte del gruppo di giovani che gravitava tra le strade di Villaggio Aldisio. I difensori, gli avvocati Flavio Sinatra e Carmelo Tuccio, sono riusciti a dimostrare l’assenza di elementi certi per sostenere che gli imputati avessero avuto a disposizione armi. Già in primo grado, le difese avevano messo in discussione quanto ricostruito dagli inquirenti.