“Blocca trivelle”, emendamento congelato: “Rischiavano investimenti da Gela a Ravenna”

Per ora, tutto congelato, mentre a livello locale si attende ancora che entri nel vivo il progetto “Argo-Cassiopea” per la base gas, che è la parte più consistente dell’investimento deciso da Eni con il protocollo di sei anni fa. “Cosa sarebbe successo se quell’emendamento non fosse venuto allo scoperto? – ha aggiunto Pirani – appena una settimana fa abbiamo incontrato l’ad di Eni Descalzi, che ci aveva confermato un piano di investimenti per l’Italia pari a 6 miliardi di euro al 2023, e già in quell’occasione erano emerse le preoccupazioni per il futuro dell’upstream, frenato da un quadro normativo penalizzante”.