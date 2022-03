Bloccato parco eolico sulla costa locale, società riununcia ad un altro ricorso al Tar

Gela. Il progetto, anche dopo una rivisitazione, venne bloccato, con chiare decisioni rilasciate dai giudici amministrativi, che diedero ragione ai comitati, ai Comuni e alla proprietà del Castello di Falconara. Il progetto di un parco eolico offshore, lungo il tratto di costa da Macchitella e fino al versante buterese, è stato ritenuto fin troppo impattante. La Mediterranean wind offshore, società con base in Liguria, avviò tutte le pratiche per investire sul parco eolico, ottenendo le autorizzazioni ministeriali. L’azienda, a seguito delle decisioni già emesse dai giudici del Tar, ha rinunciato ad un ulteriore ricorso amministrativo, che era stato presentato dai legali, con l’obiettivo di contestare il mancato accoglimento, da parte del Ministero dell’ambiente (oggi della transizione ecologica), della richiesta di proroga dei termini di validità del decreto Via. I legali della società, con una nota inoltrata lo scorso gennaio, hanno dichiarato di “non avere più interesse al ricorso”. Per i giudici palermitani del Tar, il ricorso “è improcedibile in conseguenza della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata da parte ricorrente”. Anche in questo caso, la società aveva agito contro i ministeri intervenuti nella procedura autorizzativa. Gli stessi giudici amministrativi, già cinque anni fa, avevano concluso, in altri procedimenti scaturiti dalla vicenda del parco eolico, scrivendo che “è lo stesso procedimento che ha condotto alla Via ad essere inficiato, il che vizia, per l’effetto, nuovamente e sotto diverso profilo anche il provvedimento autorizzatorio, che è stato emesso sul presupposto del positivo superamento della verifica di compatibilità ambientale”.