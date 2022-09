Bloccato rave nelle campagne di Mazzarino, giovani arrivati anche dalla Liguria e dal Piemonte

Mazzarino. Erano arrivati anche dalla Liguria e dal Piemonte per partecipare al rave che gli agenti di polizia della mobile di Caltanissetta e del commissariato di Niscemi hanno bloccato nel fine settimana appena trascorso. Gli organizzatori avevano scelto un’area nelle campagne di Mazzarino, in contrada Raffo Rosso, a Cimia. Sono stati identificati circa settanta giovani e altri erano in procinto di raggiungere la zona, a bordo di camper. I contatti erano avvenuti tramite social. Rischiano una denuncia per invasione di terreni. Alcuni sono risultati con precedenti proprio per aver già partecipato ad altri rave party. Era già stato allestito un palco con un impianto di amplificazione alimentato da gruppi elettrogeni e di diverse tende da campeggio in tutta l’area circostante. Le operazioni di sgombero sono state disposte immediatamente dal Questore ed il Prefetto ha seguito costantemente l’evolversi della situazione. Circa settanta i poliziotti impiegati, quaranta della questura e trenta dei reparti mobili, oltre a pattuglie e numerosi militari dell’Arma dei carabinieri, pattuglie della guardia di finanza, unità dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste e personale dei vigili del fuoco, per garantire le fasi delle operazioni di identificazione e sgombero. Tutta l’area è stata cinturata e presidiata.