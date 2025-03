Bmw One Cup Series: Massimo Caci terzo all’esordio sotto la pioggia al Mugello

Massimo ha saputo mettere in pratica le tecniche apprese sotto la guida del suo coach Walter Palazzo, mostrando grinta e intelligenza strategica. La griglia di partenza composta da circa 25 vetture ha reso la competizione ancora più avvincente, ma il risultato ottenuto è stato motivo di soddisfazione, dimostrando la solidità del percorso di crescita del pilota.

Nonostante l’entusiasmo e il successo ottenuto al Mugello, Massimo Caci ha deciso di non proseguire nel campionato BMW One Series, scegliendo di concentrarsi su altre opportunità e sfide nel mondo delle gare riservate alle Porsche. “Ringrazio tutti voi per avermi supportato e spero di vedervi in circuito,” ha dichiarato Massimo, esprimendo gratitudine verso il team e il pubblico.

La sua prestazione al Mugello rappresenta comunque un punto di partenza per il futuro di Caci, un pilota che, grazie alla sua determinazione, continuerà a partecipare ai campionati riservate alle sportive della casa di Stoccarda. Il 2025 promette di essere un anno ricco di sorprese e successi per il gentleman driver gelese.