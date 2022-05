Bocci sul palco dell’Eschilo: “Non c’è curva dove non si possa superare”

Pienone al Teatro Eschilo per la rappresentazione teatrale “Lo Zingaro”, portata in scena dal celebre attore Marco Bocci, noto principalmente per le sue interpretazioni in “Romanzo Criminale” e in “Squadra Antimafia”. Tra le tappe del suo tour infatti, Bocci ha voluto fare un salto a Gela, per mettere in mostra l’opera prodotta da lui stesso in compagnia di Marco Bonini e Gianni Corsi.