Bocciata la mozione della Giudice: “Per il sindaco la città è pulita…”

Gela. “Per la maggioranza del sindaco, la pulizia della città non è una priorità”. Il consigliere indipendente Paola Giudice commenta così l’esito della discussione di ieri sera in aula consiliare. Senza diretta streaming, saltata per “un guasto tecnico”, i consiglieri erano impegnati nel valutare le mozioni. Giudice ha portato in aula la pressante richiesta, che arriva dalla città, di avviare prima possibile attività massicie di derattizzazione e deblattizzazione, oltre ad agire per un maggiore decoro nei quartieri. Per tutta risposta, ha ricevuto il voto contrario dei consiglieri pro-Greco, anche se l’assenza del numero legale le consentirà di riproporre la stessa mozione alla prossima seduta. “Negare l’evidenza è un atto di gravità politica che di politica, purtroppo, non ha nulla. Topi e blatte sono ovunque, di giorno e di notte, l’erba alta, che di certo aumenta la sporcizia e l’inquinamento visivo è una triste realtà, e non lo è per un consigliere comunale si’ e uno no, se così fosse – spiega – sarebbe grave, quasi come far finta di svolgere il ruolo di consigliere comunale rappresentando lealmente gli interessi dei cittadini, gli stessi che ogni giorno contattano i giornalisti, si recano al Comune, all’Asp per segnalare la presenza di topi, blatte, erba alta in tante vie della città. A chi conviene far finta di nulla?”. Giudice ha deciso di scrivere al sindaco e agli assessori.”