Bolletta shock, più di 6 mila euro per l’energia elettrica: esercente, “è un trauma”

Gela. Una bolletta dell’energa elettrica da 6.193 euro. E’ l’agghiacciante scoperta fatta dalla titolare di “La Terra panini al volo”. L’esercente, come tutti in città, ha risentito fortemente nei mesi passati del caro energia ma oggi si trova con una bolletta raddoppiata rispetto al mese di giugno ed ha deciso di denunciare l’accaduto sui social. “Per me è stato un trauma – dice Sandra La Terra – c’è una bolletta raddoppiata rispetto a quella precedente ed enormemente superiore se la confrontiamo con quella dello scorso anno. Sono stata costretta a spegnere i frigoriferi e le luci. Non posso più neanche attrivare la piastra per i panini. Non riesco a capire come si possa giustificare un incremento di questo genere”. Anche i servizi offerti dall’attività diminuiscono. La batosta del caro energia si abbatte sulle attività commerciali. I costi sono insostenibili, con le bollette più che raddoppiate a causa della guerra in Ucraina e spesso a pagarne le conseguenze sono i lavoratori. Le aziende per limitare le uscite sono costrette a ridurre il personale, di conseguenza molte famiglie si trovano a vivere situazioni di grade precarietà.