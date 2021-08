Bollette elettriche, Comune paga debito da 2 milioni: “Agire per indebito arricchimento”

Gela. Un totale di quasi due milioni di euro, che il Comune dovrà versare alla stessa società, la Ifitalia, che acquisì pesanti crediti vantati da Enel e non ancora saldati dal municipio, per spese di fornitura elettrica. Mancati pagamenti che risalgono al passato, ma che le casse dell’ente dovranno coprire, anche per i prossimi anni. Un primo debito, maturato nel tempo, anche a seguito di decisioni dei giudici, ha superato il mezzo milione di euro. Palazzo di Città dovrà versare circa 511 mila euro alla Ifitalia. La massa debitoria, tra tempo trascorso, interessi maturati e pronunce dei giudici, ha raggiunto numeri pesanti per le casse del municipio e di recente è stata dichiarata la legittimità, con la procedura commissariale. Gli uffici di Palazzo di Città e il commissario ad acta, nominato dai magistrati amministrativi, hanno messo nero su bianco le somme. Inizialmente, la proposta di deliberazione destinata al consiglio comunale ritornò agli uffici, per l’assenza di un piano di rateizzazione. Davanti alle sentenze sfavorevoli e a provvedimenti dei giudici, ormai esecutivi, i tecnici del Comune non hanno potuto far altro che autorizzare il pagamento, che verrà scaglionato in più esercizi contabili, anche perché una somma di quel tipo (da versare in un’unica soluzione) avrebbe potuto mettere in difficoltà le casse dell’ente. Quello per le pendenze con Ifitalia è uno dei tanti debiti fuori bilancio che ancora oggi sono macigni per gli equilibri contabili del municipio, come sottolineato dal dirigente al bilancio Alberto Depetro, anche durante il recente dibattito sul previsionale 2021, poi approvato dall’assise civica. E’ arrivato il sì degli uffici comunali, che però contemporaneamente hanno indicato la necessità di agire in giudizio contro Ifitalia ed Enel, per “indebito arricchimento” (una nota ea già stata inoltrata ad aprile). Dagli accertamenti, sarebbero emerse anomalie rispetto a pagamenti, probabilmente già effettuati.