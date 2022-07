Bollette luce e gas: a Gela risparmio garantito per chi passa al Mercato Libero

La questione del caro luce e gas continua a far discutere gli italiani, che ormai da diversi mesi si vedono costretti fronteggiare una situazione tutt’altro che piacevole. I costi dell’energia elettrica, così come quelli del gas metano, sono infatti aumentati in modo davvero vertiginoso e ad essere maggiormente colpite sono state le famiglie. Il quadro è senza dubbio allarmante, ma fortunatamente alcuni modi per risparmiare ed alleggerire le bollette ci sono. Confrontare le offerte gas e luce su SOStariffe.it, passare al Mercato Libero se ancora non lo si è fatto e preferire le tariffe a prezzo bloccato: sono queste le strategie che assicurano un maggiore risparmio, alle famiglie così come alle coppie e ai single.

Confrontare le offerte per trovare le migliori

Il primo passo da compiere per evitare di ricevere ancora a casa delle bollette di luce e gas salatissime è quello di confrontare le offerte con un comparatore online in modo da trovare in poco tempo la migliore per le proprie esigenze. Ormai sono moltissimi gli italiani che si servono di questi portali web e bisogna riconoscere che sono effettivamente molto utili, per evitare perdite di tempo e trovare velocemente l’offerta più vantaggiosa del momento.

Passare al Mercato Libero per un risparmio assicurato in bolletta

Per ottenere un risparmio davvero significativo in bolletta, comunque, rimane importante passare ad un’offerta del Mercato Libero se non lo si è già fatto. Se infatti andiamo a vedere nel dettaglio i dati relativi a Gela, possiamo constatare che una famiglia può raggiungere un risparmio medio di ben 206 euro annui sulle bollette del gas passando al Mercato Libero. Per quanto riguarda le bollette della luce, la convenienza è inferiore perché il risparmio si attesta a 52 euro annui in media per famiglia, ma si tratta comunque di una scelta – quella di passare al Mercato Libero – che si rivela alquanto vantaggiosa e deve dunque essere compiuta.

Non sono solamente le famiglie di Gela però a trarre vantaggi abbandonando il regime di maggior tutela: le coppie raggiungono in media un risparmio annuo di 115 euro sul gas e di 35 euro sulla luce, mentre i single rispettivamente di 81 e 25 euro. La convenienza, in sostanza, è sempre garantita per chi passa al Mercato Libero, che ad oggi rimane l’opzione più economica.