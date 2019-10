Bollette sempre più salate per l’acqua, ‘Una Buona Idea’: “Soprusi ai danni dei cittadini”

Gela. Bollette idriche alle stelle e nessuna possibilità di rateizzazione. La strategia di Caltaqua finisce al centro delle critiche del gruppo consiliare di ‘Una Buona Idea’. Davide Sincero e Rosario Faraci ritengono del tutto ingiustificato il conguaglio per l’anno 2018, che scaturisce dall’aumento delle tariffe. “L’Ato in maniera del tutto autoritaria decide non sono l’adeguamento – dicono – e chiediamo se ne ha la competenza, ma si permette di non concordare con i destinatari la rateizzazione dell’importo”.